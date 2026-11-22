La vivienda de Vladimir Cerrón, en Huancayo, fue escenario de un robo la noche del viernes 20 de noviembre. Desconocidos ingresaron al inmueble tras violentar la cerradura de la puerta y sustrajeron una computadora, aunque dejaron otros objetos de valor que permanecían en el interior.
Fritz Cerrón, hermano del líder de Perú Libre, presentó la denuncia ante la Policía. Los intrusos se llevaron una computadora, pero no tocaron libros, espadas y otros bienes que estaban en la vivienda.
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Esta circunstancia llamó la atención de la familia, que considera sospechoso el robo.
Ingresaron en la noche
El hecho habría ocurrido entre las 10 y 11 de la noche del viernes. Vecinos de la zona advirtieron que había luz encendida en la vivienda a esa hora, pero no sospecharon del robo que estaba ocurriendo.
La familia llegó al inmueble al mediodía del sábado, como acostumbraba hacerlo para atender a Mambi, el perro de la casa, conocido también por aparecer en las redes sociales del médico.
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El animal permaneció encerrado en el tercer piso y no bajó durante el robo. Se trata de un perro bravo que habitualmente permanece en la vivienda.
Agentes policiales acudieron al inmueble para realizar las diligencias para las investigaciones que están a cargo de la Divincri, y recogieron muestras que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.
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