«Centro de Apoyo y Capacitación – FAF», una plataforma digital que prometía ganancias fáciles por ver videos en internet, dejó de funcionar a nivel nacional. Tras bloquear los retiros de dinero, sus administradores desaparecieron y cerraron la oficina que tenían en Cutervo. La denuncia corresponde a una presunta estafa piramidal que habría afectado a cientos de personas en diversas provincias de Cajamarca, principalmente en Celendín y Cutervo.
Cómo captaba a sus víctimas
Los promotores ofrecían ganancias rápidas a cambio de ver videos en línea o de completar tareas básicas dentro de la aplicación. Para habilitar la cuenta, cada usuario debía pagar una cuota inicial que solía empezar en S/ 240. Muchas víctimas depositaron S/ 500, S/ 700 o montos mayores.
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Según personas que participaron en el sistema como invitadas y que fueron consultadas por Radio Marañón, pocos días después del primer depósito el dinero era devuelto, de modo que al comienzo no se generaba pérdida alguna. Luego los participantes empezaban a hacer el supuesto «trabajo» de ver videos de marcas, en formato de publicidad.
El ingreso diario dependía de los minutos acumulados, del monto del depósito inicial y de la cantidad de personas invitadas. Los testimonios indican que las ganancias podían llegar a cientos de soles por día. Según los consultados, todo parecía tener un solo fin: que más personas se sumaran al sistema.
Bloqueo de retiros y exigencia de más dinero
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La plataforma dejó de permitir los retiros, tanto de las supuestas ganancias como del capital depositado. Después, los administradores enviaron mensajes en los que exigían un pago adicional equivalente al 18 % del saldo acumulado para, supuestamente, desbloquear las cuentas. Además, según los afectados, amenazaban con denunciar a los usuarios por presunto lavado de activos si no depositaban ese dinero extra.
La desaparición
Ayer, la plataforma desapareció a nivel nacional. Hoy, la oficina ubicada en la avenida Salomón Vílchez Murga, en Cutervo, amaneció sin letrero y completamente cerrada. Los administradores dejaron de responder en los canales de atención.
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Afectados y reclamos
Solo en Celendín, según la plataforma Celendín Noticias, cerca de 200 madres de familia resultaron perjudicadas. En Cutervo, las pérdidas se estiman en cientos de miles de soles.
Ante la desaparición, los afectados acudieron a las rondas campesinas y urbanas, como en el sector El Porvenir, en Celendín, y a la Policía. Exigen explicaciones a los promotores locales que difundieron la aplicación.
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Tras la publicación de los casos de Cutervo y Celendín, muchos internautas comentaron que habría situaciones similares en otras ciudades, incluida Lima. Esos comentarios no han sido verificados.
Medios locales de Chao y Virú en la región La Libertad, difundieron hoy también las denuncias de personas afectadas por el mismo esquema de estafa.
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Las autoridades y los propios afectados advierten que no se debe depositar ni un sol más para intentar «desbloquear» las cuentas, pues sería una táctica para sustraer más dinero.
Quienes hayan sido afectados, ellos o un familiar, deben guardar los comprobantes de transferencia (Yape, Plin o depósitos bancarios) y acudir a la comisaría más cercana o a las rondas de su jurisdicción.
Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::
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