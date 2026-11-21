La pérdida de dos docentes encendió la protesta de los padres de familia de la institución educativa 20 de Enero, quienes llegaron hasta las puertas de la UGEL San Román, en Juliaca, para rechazar la racionalización que dejaría al plantel con solo siete maestros y pondría en riesgo, según denunciaron, la enseñanza de sus hijos.

Los manifestantes señalaron que actualmente cuentan con nueve docentes, pero para el próximo año retirarían a dos profesores nombrados, Luz Marina y Johnny, quienes llevan tres años en la institución. Los padres cuestionaron que ambos sean trasladados pese a su buen desempeño y aceptación entre los estudiantes.

La mayor preocupación alcanza a los 25 alumnos de quinto grado A, quienes pasarán al sexto grado y posteriormente ingresarán a secundaria. «Nos están quitando a la docente de nuestro grado, nuestra preocupación es en qué estado de enseñanza van a llegar estos niños», expresó uno de los padres durante la protesta.

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Además, los padres advirtieron que la racionalización también afectaría a segundo y tercer grado, debido a que se juntarían secciones para cubrir la falta de maestros. Consideraron que esta medida perjudicaría la atención educativa y cuestionaron la aplicación de una normativa que, según afirmaron, favorece la permanencia de docentes con mayor antigüedad.

Otra madre de familia sostuvo que los profesores retirados tienen disposición para enseñar y cuestionó los criterios aplicados. «La normativa avala a esos docentes que son antiguos, pero a los que tienen ganas de trabajar por nuestros menores hijos no les avala», manifestó, al señalar que los maestros trasladados tienen tres años en el plantel.

Los manifestantes también cuestionaron la gestión de la institución y señalaron que la matrícula habría descendido de más de 200 a 130 estudiantes. Aseguraron que no recibieron una solución tras reunirse con representantes de la UGEL San Román y advirtieron que continuarán con sus medidas de protesta si no se atienden sus reclamos.