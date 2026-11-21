Las advertencias sobre posibles problemas en la cuarta etapa del proyecto integral de agua y alcantarillado de Juliaca ya se habían puesto sobre la mesa, pero recién ahora los dirigentes anuncian que viajarán a Lima para exigir explicaciones y garantías, una preocupación que Sixto Mamani Pari, representante del proyecto, trasladará al presidente de la República y al ministro del sector.

El dirigente informó que buscan organizar una delegación con los 217 presidentes de barrios, quienes participarían en una reunión con las autoridades nacionales para conocer cómo se desarrollará la obra, pues cuestionó que las anteriores visitas de funcionarios a Juliaca no hayan permitido resolver sus interrogantes.

Uno de los principales motivos de preocupación es la empresa que ganó la licitación, sobre la cual existen cuestionamientos respecto a su capacidad para garantizar los trabajos, aunque Mamani aclaró que no conoce personalmente cómo fue evaluada y señaló que el comité evaluador y el banco deben responder por ese proceso.

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Por ello, los dirigentes también pretenden visitar al banco para conocer los criterios utilizados en la evaluación de la empresa adjudicataria y exigir que se garantice la ejecución de la cuarta etapa, considerada una de las más esperadas por la población juliaqueña.

Respecto a las cuotas económicas recaudadas durante las actividades de respaldo a la firma del contrato, Mamani sostuvo que cada zona tiene autonomía para organizarse y negó que se haya obligado a los vecinos a realizar aportes, además agradeció las actividades que desarrollaron en su sector.

Finalmente, el representante señaló que todavía no existe una fecha confirmada para el viaje, pero insistió en que necesitan respuestas concretas sobre cuándo comenzarán los trabajos y cómo se garantizará su cumplimiento, mientras las observaciones sobre la empresa adjudicataria vuelven a generar preocupación entre los dirigentes.