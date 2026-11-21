En el jirón 8 de Noviembre de Juliaca, la desaparición de topellantas dejó más preguntas que respuestas, pues el gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román, José María Beltrán Barriga, no precisó cuántos dispositivos fueron sustraídos ni cuánto dinero representa la pérdida, además, sus declaraciones no dejaron claro si acudió a verificar toda la zona afectada.

Durante la entrevista, Beltrán aseguró que los inspectores de Transporte y Serenazgo buscan información mediante cámaras de seguridad municipales y de centros comerciales, sin embargo, cuando se le preguntó si había acudido al lugar, respondió de manera ambigua y recién después indicó que se supervisaron tres cuadras.

El funcionario sostuvo que algunos taxistas habrían retirado las estructuras luego de sufrir accidentes al sobrepasarlas y dañar sus vehículos, incluso señaló que la sustracción también se produciría durante las noches, aunque no presentó cifras ni precisó cuántas unidades desaparecieron.

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Respecto a la reposición, Beltrán informó que la municipalidad adquirió mil topellantas para instalarlas en diferentes sectores, pero reconoció que todavía no tienen fecha de internamiento, debido a dificultades que tuvo el proceso de compra, cuyo requerimiento se habría iniciado entre mayo y junio.

Asimismo, anunció que presentarán las denuncias correspondientes si identifican a los responsables de la sustracción, mientras los inspectores solicitan grabaciones a los centros comerciales, cuyos representantes habrían manifestado su disposición a colaborar con las imágenes de las cámaras disponibles.

Finalmente, el gerente reconoció que actualmente cuentan con apenas 15 inspectores de Transporte, debido a la renuncia de trabajadores, una cantidad que deben distribuir por turnos en una ciudad extensa como Juliaca, mientras continúan las interrogantes sobre el retiro de los topellantas y la falta de respuestas concretas sobre la pérdida.