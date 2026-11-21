El sismo de magnitud 6.7 que remeció la región Junín la noche de este viernes 20 de noviembre dejó daños en viviendas de varias localidades y provocó el bloqueo parcial de la carretera Tarma–San Ramón, luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre la vía.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:09:19 p. m. y tuvo una profundidad de 129 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, cerca del distrito de Ondores, en la ribera del lago Chinchaycocha.
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La caída del árbol sobre la carretera Tarma–San Ramón fue registrada durante la noche y obligó a interrumpir el tránsito. La emergencia afecta una ruta de conexión entre la provincia de Tarma y la selva central.
Viviendas afectadas en Tarma y Junín
Los reportes recogidos por Huanca York Times dan cuenta de viviendas derruidas en el distrito de San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma. También se reportaron inmuebles afectados en el anexo de Nahuín, distrito de Palca, en la misma provincia.
En la provincia de Junín, se informó de daños en viviendas rústicas de Ulcumayo, mientras que las autoridades mantienen la evaluación de posibles afectaciones en otras localidades.
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El centro poblado de Chogoto, también perteneciente al distrito de Ulcumayo, fue otro de los puntos afectados por la emergencia. Una fuente local indicó que no se habían reportado daños personales en esa localidad.
Gobierno Regional activa monitoreo
En un comunicado, el Gobierno Regional de Junín informó que la Plataforma Regional de Defensa Civil mantenía el monitoreo permanente de posibles afectaciones en la región.
La Subgerencia de Defensa Civil coordina con las municipalidades de Junín, Carhuamayo, Ulcumayo y Ondores para evaluar los daños, articular acciones y desplegar ayuda humanitaria en caso de ser necesario.
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En su primer balance, el gobierno regional señaló que se reportaban viviendas afectadas y el bloqueo parcial de la carretera San Ramón–Tarma, aunque hasta el momento no tienen información de viviendas destruidas ni personas fallecidas.
El movimiento fue percibido también en Chanchamayo, Pichanaqui, Tarma y otras localidades. El IGP reportó una intensidad de V en la provincia de Junín.
La entidad regional exhortó a la población a mantener la calma, ubicarse en zonas seguras ante posibles réplicas y preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín, linterna, radio a pilas y documentos personales.
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Para reportar emergencias o daños, Defensa Civil habilitó la línea 995 071 715.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE
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