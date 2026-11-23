Las mujeres productoras de leche de Lampa pusieron en funcionamiento un sistema de riego por aspersión con energía solar en la comunidad de Moquegache, con el objetivo de asegurar agua para los cultivos y pastos, y proteger la producción ganadera frente al déficit hídrico y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La iniciativa pertenece a la Asociación de Mujeres Productoras de Leche y sus Derivados Santa Rosa (AMPLED) y cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El proyecto busca reducir la dependencia de las lluvias y mantener la disponibilidad de forraje para el ganado.

El sistema utiliza paneles solares para facilitar la extracción de agua y su distribución mediante aspersores. De esta manera, las familias productoras buscan contar con una alternativa para enfrentar los periodos de escasez de lluvias y evitar afectaciones en la actividad lechera.

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La experiencia busca beneficiar a 26 organizaciones de productores y fortalecer la actividad agropecuaria en la provincia de Lampa. La disponibilidad de agua para los cultivos y pastos resulta importante para mantener la alimentación del ganado y los ingresos de las familias.

Sobre el aprovechamiento de la energía solar, el alcalde provincial de Lampa, Heraclides Ojeda Huarilloclla, había planteado anteriormente utilizar paneles para extraer agua del subsuelo. “Si tenemos los fuertes rayos solares, utilicemos los paneles para la extracción del recurso hídrico desde el subsuelo”, expresó.

La iniciativa plantea ampliar el uso de esta tecnología mediante el trabajo conjunto entre instituciones públicas, cooperación internacional y organizaciones rurales. Con ello, se busca fortalecer la producción de leche y brindar mayor estabilidad económica a las familias ganaderas frente a futuras sequías.