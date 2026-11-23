La participación del alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, en una ceremonia por los 133 aniversario del distrito de Miraflores de la región de Arequipa continúa abriendo interrogantes sobre los resultados concretos que dejan sus actividades fuera de la ciudad lacustre, especialmente cuando la población espera respuestas y avances de la gestión municipal a menos de 2 meses de concluir la actual gestión.

Durante su intervención, la autoridad destacó la acogida de Arequipa hacia los ciudadanos puneños y agradeció las oportunidades de educación y trabajo que, según manifestó, recibieron quienes llegaron a esa ciudad, además de expresar su reconocimiento al alcalde de Miraflores, Germán Torres Chambi.

Sin embargo, su discurso estuvo centrado principalmente en los agradecimientos y felicitaciones, sin que se mencionaran acuerdos concretos, proyectos de cooperación o compromisos que representen algún beneficio directo para la provincia de Puno.

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Los resultados de las actividades fuera de Puno

La presencia del burgomaestre en este tipo de actividades también plantea una pregunta sobre las prioridades de la gestión: ¿qué resultados obtiene Puno cuando su alcalde participa en ceremonias y encuentros fuera de la provincia?

La presencia del burgomaestre en este tipo de actividades también pone en discusión las prioridades de la gestión municipal, considerando que sus desplazamientos fuera de la provincia aún deben traducirse en resultados concretos y beneficios para la población puneña.

En tanto, en una entrevista anterior a Pachamama Radio, Javier Ponce Roque manifestó que no descartaba desarrollar una futura vida política en Arequipa. Esta declaración vuelve a poner sobre la mesa el propósito de sus constantes visitas a dicha región y genera interrogantes sobre si estas responden exclusivamente a actividades institucionales o también a intereses de proyección política personal.