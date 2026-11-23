El Concejo Municipal de la provincia de Puno debatirá este próximo martes la posible anulación de las elecciones del centro poblado de Salcedo, luego de que el comité electoral recomendara dejar sin efecto el proceso, cuyos expedientes ya se encuentran en manos de la comisión de regidores para su evaluación.

El regidor Efraín Colca Borda confirmó que el caso ya está agendado para una sesión del concejo, donde los integrantes deberán analizar los documentos y determinar si corresponde anular los comicios o mantener sus resultados, luego de escuchar las diferentes posiciones.

La principal dificultad está en la interpretación de las normas electorales, pues mientras la normativa nacional establece el requisito del 50 % más uno, las ordenanzas municipales 003-2018 y 095 – 2026 contemplarían el criterio de mayoría simple, situación que será discutida por los concejales.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Regidores buscan definir qué norma aplicar

Al respecto, el concejal indicó que todavía no tiene una posición definida sobre el caso, debido a que continúa revisando las ordenanzas y realizando consultas con profesionales especializados para determinar qué disposición corresponde aplicar.

«Hay que ser sinceros también, de repente anulamos estas elecciones y van a venir encima también los centros poblados», manifestó, al explicar que la decisión podría generar cuestionamientos, por lo que considera necesario analizar cuidadosamente las disposiciones legales.

Asimismo, señaló que cada regidor está revisando el caso por separado y realizando consultas con abogados para establecer una posición antes de la votación, mientras la población de Salcedo permanece a la expectativa de lo que resuelva el concejo municipal.