La falta de lluvias, la escasa capacitación y las dificultades para comercializar sus productos preocupan a los criadores de llamas y alpacas de Puno, quienes cuestionaron la falta de acciones preventivas por parte de las autoridades, pese a las alertas por la posible incidencia del Fenómeno El Niño.

La productora agropecuaria y dirigente vinculada a la Cooperativa Agraria Huaycho Limitada N° 4 del distrito de Ñuñoa provincia de Melgar, María Cleofe Barragán de Aedo, destacó que la crianza de llamas está recuperando importancia, luego de permanecer durante años olvidada por la falta de atención al sector.

La representante explicó que existen dos razas de llamas, la Chaco y la cara, siendo esta última criada principalmente para carne, mientras que la primera también permite aprovechar su fibra para elaborar sogas y frazadas, aunque reconoció que todavía no han logrado ingresar al mercado de exportación.

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Criadores esperan capacitación y mejores condiciones

Barragán señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de capacitación en artesanía y procesamiento de productos derivados de la llama, como el charqui (carne deshidratada), que podría comercializarse en otros mercados, pero que hasta ahora no cuenta con suficiente impulso institucional.

La dirigente también advirtió sobre la escasez de lluvias y la disminución del caudal de ríos y manantiales, situación que preocupa a los productores ante la posible incidencia del Fenómeno El Niño. Precisó que las alpacas son más vulnerables a la sequía, mientras que las llamas tienen mayor capacidad para resistir estas condiciones.

Otro problema es la comercialización de la fibra de alpaca, pues, según la entrevistada, únicamente dos empresas, compran la producción, situación que, a su juicio, les permite influir en los precios y perjudica los ingresos de los pequeños productores, quienes también podrían enfrentar una disminución de su actividad ganadera si continúa la falta de lluvias.