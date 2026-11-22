El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, programada para el 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, no pudo realizarse porque la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno no presentó las autorizaciones ni las garantías de seguridad exigidas. Por su parte, la Municipalidad de Lima señaló que la solicitud de autorización fue presentada fuera del plazo establecido.

El IPD sostuvo que no podía permitir el ingreso del público al Estadio Nacional debido a que no existían las condiciones necesarias para proteger la integridad de los asistentes, artistas y trabajadores. La institución indicó que la seguridad de las personas no admite excepciones.

Según su comunicado, el Ministerio de Cultura solicitó el 17 de noviembre el uso exclusivo del Estadio Nacional para esta actividad, en el marco de un convenio entre ambas instituciones y otro acuerdo suscrito con la federación puneña.

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El IPD señaló que brindó las facilidades para desarrollar esta presentación cultural; sin embargo, precisó que la federación, como organizadora, debía tramitar los permisos municipales y las garantías de seguridad ante las entidades correspondientes.

La institución indicó que, al cierre del plazo establecido, la organización no había presentado las autorizaciones de la Municipalidad de Lima, los documentos de Defensa Civil ni las garantías requeridas por el Ministerio del Interior.

Además, el IPD informó que la Prefectura de Lima constató el domingo 22 de noviembre que el evento no contaba con las garantías necesarias para su realización. También señaló que no se había contratado personal de seguridad ni dispuesto la producción de sonido y la instalación de baños portátiles.

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Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presentó una carta el 18 de noviembre, cuando faltaban solo dos días hábiles para el evento, pese a que la normativa establece un plazo mínimo de siete días hábiles para solicitar la autorización municipal.

La comuna precisó que los organizadores no presentaron los expedientes correspondientes ante las gerencias de Movilidad Urbana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Económico, áreas que participan en el procedimiento de autorización de espectáculos públicos.

Mediante la Carta N.° 211-2026-MML-GDE-SLP-DAMF, la Gerencia de Desarrollo Económico comunicó a los organizadores los requisitos que debían cumplir. Sin embargo, según el municipio, las observaciones no fueron subsanadas hasta el 20 de noviembre.

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La Municipalidad indicó que, por este motivo, no se inició el procedimiento administrativo ni se otorgó la autorización municipal para realizar la presentación de la festividad puneña en el Estadio Nacional.

A estas observaciones se sumó la decisión del Ministerio del Interior, que mediante la Resolución Directoral N.° 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, del 20 de noviembre, negó la solicitud de garantías de orden público por incumplimiento de los requisitos exigidos para espectáculos públicos.

La comuna aclaró que el otorgamiento de las garantías de orden público corresponde al Ministerio del Interior, mientras que la organización del evento y el cumplimiento de las exigencias legales y de seguridad son responsabilidad de sus promotores.

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Frente a estas explicaciones, Alexander Quispe Huaracha, presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, señaló que la cancelación también estuvo relacionada con desacuerdos sobre los costos de producción y las condiciones planteadas durante las coordinaciones con el IPD.

El dirigente sostuvo que inicialmente se había previsto que el ingreso al público fuera completamente gratuito. Sin embargo, afirmó que se planteó contratar una productora cuyo servicio tendría un costo aproximado de 200 mil soles, monto que consideró elevado.

Quispe Huaracha manifestó que la federación no llegó a un acuerdo con el IPD y expresó que sus representantes se sintieron desairados por las condiciones planteadas. Por ello, indicó que la presentación tendrá que ser reprogramada para otra oportunidad.

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El presidente de la federación también señaló que se evaluará la posibilidad de organizar un pasacalle en Lima para mostrar las danzas y expresiones culturales de la región Puno, como una alternativa a la presentación que estaba prevista en el Estadio Nacional.

Por su parte, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, adelantó que se tiene previsto realizar un pasacalle en los alrededores del Estadio Nacional. Sin embargo, reconoció que las gestiones para concretar esta actividad todavía no habían logrado resultados.

El IPD manifestó que lamenta las molestias ocasionadas a los artistas, danzantes y familias que se prepararon para la presentación. Asimismo, expresó su disposición a brindar facilidades para que el evento pueda realizarse en una nueva fecha, siempre que se cumplan los permisos y las condiciones de seguridad.

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De esta manera, la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en Lima quedó sin realizarse el 22 de noviembre. Mientras el IPD y la Municipalidad atribuyen la suspensión a la falta de permisos y garantías, la federación también cuestiona los costos de producción planteados durante las coordinaciones.