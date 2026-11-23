El expresidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, Francisco Aquise, cuestionó la falta de propuestas concretas para impulsar el turismo por parte de los dos candidatos al Gobierno Regional, quienes todavía no han presentado planteamientos específicos para desarrollar esta actividad económica.

«Esperamos que sí, considerando que el turismo es una de las actividades importantes que tiene la región de Puno, que también tengan que tener su equipo técnico, digamos, de nivel», manifestó, al señalar que se necesita una gestión preparada para aprovechar las oportunidades del sector.

Ante este panorama, reitero que el próximo 25 de noviembre, a las 16:00 horas, se realizará un encuentro para escuchar las propuestas de ambos candidatos y conocer qué planteamientos tienen para fortalecer la actividad turística en la región, aunque señalo que ambos candidatos no habrían confirmado su presencia.

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Cuestionan falta de visión económica regional

Sobre la posibilidad de que la población termine eligiendo al denominado mal menor, Aquise consideró que se debe mantener una posición positiva frente al proceso electoral y apostar por el candidato que presente las mejores propuestas, cuya elección está prevista para el 6 de diciembre.

El exdirigente empresarial también expresó su preocupación por la falta de atención al turismo durante la actual gestión regional y sostuvo que Puno necesita una estrategia de desarrollo sostenible, que permita generar economía sin depender exclusivamente de los recursos del Estado, el contrabando o la informalidad.

En cuanto a la situación del turismo después de la pandemia, señaló que el sector todavía busca recuperar la cantidad de visitantes que recibía antes de 2019, aunque destacó que la facturación empresarial ya habría superado los niveles de ese año, debido a una mayor valoración de los servicios de calidad.

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Turismo busca recuperar visitantes prepandemia

Finalmente, Aquise invitó a la ciudadanía a seguir el encuentro del 25 de noviembre mediante las redes sociales y los medios de comunicación, para conocer las propuestas de los candidatos, aunque precisó que ninguno tiene la obligación de participar, pero consideró necesario que expongan sus planteamientos ante la población.