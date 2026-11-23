En Puno, el debate entre los candidatos al Gobierno Regional se realizará este domingo 29 de noviembre, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que programó encuentros electorales en Arequipa y Puno para esa fecha, como parte de la segunda vuelta regional en 15 departamentos del país.

Los debates permitirán que los postulantes expongan sus planes de gobierno y respondan sobre los principales problemas de sus regiones, con el objetivo de que los electores conozcan sus propuestas antes de acudir a las urnas.

La segunda vuelta regional se realizará en las jurisdicciones donde ningún candidato alcanzó los votos necesarios para ganar en primera instancia. En estos lugares, las dos fórmulas con mayor respaldo electoral competirán por conducir sus respectivos gobiernos regionales.

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Debates buscan acercar propuestas a la población

En Puno, el encuentro será una oportunidad para que los candidatos expliquen sus planteamientos sobre salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, desarrollo económico y atención a las provincias, temas que afectan directamente a la población de la región.

La organización de estos debates estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que busca generar espacios para la exposición de propuestas y el intercambio de planteamientos durante la campaña de segunda vuelta.

El encuentro permitirá a los ciudadanos conocer las posiciones de ambos candidatos antes de la jornada electoral, en un escenario en el que las principales demandas de las provincias y la población puneña estarán en el centro de la contienda regional.