El senador Moisés Chipana cuestionó que el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, coordinaba el lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 con el senador Edgar Mancha Pineda y directamente con el Gobierno, sin convocar a la bancada parlamentaria puneña, situación que terminó sin concretar la presentación en el Estadio Nacional de Lima ayer domingo por falta de permisos y garantías de seguridad.

Chipana explicó que las gestiones para apoyar la presentación comenzaron más de un mes antes, cuando el diputado César Tito conversó con el presidente de la Federación, Alexander Quispe Huaracha, para coordinar acciones sobre el lanzamiento en Lima, pero el diálogo no continuó.

El senador por Puno, Moisés Chipana, sostuvo: “El presidente de la Federación nunca mostró la voluntad de reunirse ni coordinar con los parlamentarios de la bancada de Puno”, y señaló que la dirigencia optó por coordinar directamente con el Gobierno, sin convocar a los demás representantes parlamentarios.

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La bancada puneña denuncia exclusión de las coordinaciones

El parlamentario indicó que el asesor de la diputada Sadith Pérez también se comunicó con Quispe Huaracha para ofrecer apoyo, pero recibió como respuesta que la Federación ya coordinaba directamente con el Gobierno, decisión que dejó fuera a los representantes puneños de la organización.

La conferencia de prensa del 13 de noviembre fue encabezada por Quispe Huaracha y el tercer vicepresidente del Senado, Edgar Mancha Pineda, sin participación de la bancada puneña, pese a que el anuncio comprometía la presencia de 30.000 a 40.000 asistentes en el Estadio Nacional.

Chipana atribuyó responsabilidades al presidente de la Federación, a Mancha Pineda y al Ministerio de Cultura, al considerar que las instituciones debieron coordinar oportunamente la presentación de la festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y garantizar las condiciones para realizarla.

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Permisos incumplidos y consecuencias para las delegaciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la Federación presentó su solicitud el 18 de noviembre, sin respetar el plazo mínimo de siete días hábiles ni completar los requisitos de las gerencias de Movilidad Urbana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo.

El Instituto Peruano del Deporte precisó que la Federación, como organizadora, debía tramitar las autorizaciones municipales y las garantías del Ministerio del Interior, contratar personal de seguridad e implementar servicios higiénicos y otros recursos logísticos para proteger a los asistentes, artistas y trabajadores.

Las delegaciones puneñas viajaron a Lima y los danzarines y bordadores asumieron gastos y jornadas adicionales para participar en la presentación, pero no ingresaron al Estadio Nacional, por lo que Chipana pidió que esta experiencia permita mejorar la coordinación de futuras actividades culturales.

Redacción: Frank Pancca