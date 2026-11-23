Los trabajadores de la minería artesanal realizan una jornada de protesta en Juliaca para exigir al Gobierno la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que consideran fundamental para continuar con su proceso de formalización.

Los trabajadores exigen que el Congreso amplíe por cuatro años la vigencia del REINFO, es decir, hasta el año 2030, considerando que el registro actual vence el próximo 31 de diciembre de 2026. Advierten que, de no aprobarse una nueva prórroga, miles de pequeños mineros y trabajadores artesanales podrían quedar fuera del proceso de formalización y expuestos a la condición de ilegalidad desde enero del próximo año.

Otra de las exigencias del sector es la aprobación de una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que responda a la realidad de los trabajadores y establezca condiciones viables para desarrollar sus actividades. Asimismo, demandan la realización de un censo nacional que permita identificar a los mineros que cuentan con REINFO y a quienes todavía no están incorporados al registro.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Los dirigentes cuestionan la falta de avances del Ejecutivo y del Parlamento para resolver la situación del sector y advierten que, de no obtener respuestas concretas, podrían radicalizar sus medidas de lucha y extender la paralización a nivel nacional.

La jornada de protesta reúne a trabajadores de diferentes zonas mineras de la región Puno, entre ellas La Rinconada, Lunar de Oro, Ananea, Sandia, Carabaya y otras localidades, quienes buscan que sus demandas sean atendidas antes del vencimiento del plazo de formalización minera.