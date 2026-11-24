En un informe técnico, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) identifica 374 zonas críticas en el país, donde caídas de rocas o deslizamientos podrían activarse ante un sismo fuerte como el ocurrido el viernes 20 de noviembre en Junín.

El INGEMMET difunde estos hallazgos en informes técnicos y boletines, y la información sobre cada zona ya está disponible en una plataforma digital.

La especialista en peligros geológicos del INGEMMET, Magdie Ochoa, explica que una zona crítica es un espacio donde «existe un alto potencial de que un peligro por una caída de rocas o un derrumbe puedan activarse».

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Dónde están y qué elementos corren riesgo

En Lima, la Costa Verde figura como zona crítica, y la especialista explicó que a lo largo de ese tramo se han evidenciado caídas de rocas y derrumbes que pueden impactar la vía principal, donde hay vehículos y transeúntes.

Según la especialista, en los cerros, las laderas con asentamientos humanos contienen bloques de rocas sueltos que, con las vibraciones de un sismo, pueden desestabilizarse, caer y colapsar sobre las viviendas asentadas en esas pendientes.

Según la especialista, con el último reporte, 153 zonas críticas de Lima, Junín, Pasco y Ancash tienen en riesgo instituciones educativas y centros hospitalarios, además de vías, viviendas y poblaciones.

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Medidas, Puno y recomendaciones para la población

Las recomendaciones del INGEMMET, publicadas en informes técnicos y boletines, incluyen medidas estructurales como el desquinche del talud (retiro de rocas sueltas de la ladera) y la reubicación de poblaciones para que las autoridades reduzcan el riesgo.

En la información difundida no se mencionaron zonas críticas en Puno; los departamentos citados fueron Lima, Junín, Pasco y Ancash, y el listado por región no se detalló.

Como recomendación general para la población, en un país expuesto a sismos de manera constante, se plantea mantener la calma, tener lista una mochila de emergencia y participar en simulacros para tener asignadas labores previas.