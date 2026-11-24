La falta de espacios adecuados para las danzas autóctonas vuelve a poner al cerro Huaynarroque en el centro de las celebraciones de Juliaca, ante la imposibilidad de utilizar la explanada del barrio La Rinconada, donde se proyecta construir un campo recreacional. Por ello, buscarán realizar nuevamente allí el concurso Pinquillo de Oro 2027.

Cirilo Quispe Mamani, presidente de la Asociación Folklórica Los Chiñipilcos de la provincia de San Román, informó que ya iniciaron las coordinaciones para las actividades del próximo año, entre ellas las celebraciones del 20 de enero y los carnavales, que incluyen el esperado concurso de danzas autóctonas.

El dirigente explicó que la explanada de La Rinconada resulta pequeña para recibir a los conjuntos participantes y que, además, existe un proyecto para construir un campo recreacional en ese terreno, lo que impediría desarrollar allí la actividad folklórica.

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Ante esta situación, Los Chiñipilcos buscarán que la Municipalidad Provincial de San Román y los representantes correspondientes vuelvan a cederles la explanada del cerro Huaynarroque, espacio utilizado anteriormente durante las actividades del centenario de Juliaca.

Quispe Mamani también aseguró que la asociación cumplió con el compromiso de entregar limpia la plataforma después del último concurso, por lo que esperan contar nuevamente con la autorización para desarrollar el espectáculo sin perjudicar a otras actividades.

Finalmente, el presidente advirtió que Juliaca necesita más espacios para sus expresiones culturales, debido a que actualmente faltan plataformas donde los conjuntos puedan demostrar sus danzas. «No hay espacio en donde danzar, faltan plataformas para nuestra ciudad de Juliaca», expresó.