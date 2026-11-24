El sociólogo Gustavo Medina Vilca planteó una reorganización institucional de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno tras la cancelación del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima, al considerar que el incidente afectó la imagen de Puno y evidenció problemas en la conducción de esta celebración cultural.

Sostuvo que la suspensión del evento generó malestar entre los conjuntos folclóricos y danzarines que invirtieron tiempo, esfuerzo y dinero para participar, además de proyectar una imagen desfavorable de Puno ante el país y el ámbito cultural internacional, por lo que pidió revisar la responsabilidad de los dirigentes encargados de la organización.

Medina Vilca señaló que la responsabilidad organizativa recae en la federación, cuya conducción cuestionó por estar, según su apreciación, vinculada durante años a intereses políticos y aspiraciones de protagonismo, en lugar de concentrarse exclusivamente en la promoción, preservación y fortalecimiento del folclore puneño.

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Plantean cambios en la conducción institucional

Propuso que los presidentes de los conjuntos folclóricos y sus delegados evalúen una reforma de la organización que permita establecer una conducción más firme, representativa y comprometida con la festividad, incluyendo la participación de instituciones como la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Instituto Americano de Arte y Cultura y la Municipalidad Provincial de Puno.

Respecto al presidente de la federación, Alexander Quispe Huaracha, consideró que debería dar un paso al costado por el impacto generado tras la cancelación del lanzamiento en Lima, aunque remarcó que la salida de un dirigente no resolvería por sí sola los problemas y que es necesario revisar la estructura institucional y sus mecanismos de funcionamiento.

Asimismo, recordó los cuestionamientos anteriores relacionados con presuntos malos manejos y favorecimientos en la calificación de concursos folclóricos, aspectos que, según sostuvo, también deberían formar parte de una evaluación de la institución para determinar si existen problemas que requieren cambios en su conducción.

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Danzarines y conjuntos deben participar

Medina Vilca también destacó el esfuerzo económico y personal de los conjuntos y danzarines que se prepararon para viajar a Lima, por lo que consideró que sus representantes deben tener mayor participación en las decisiones institucionales y en la reorganización de la festividad.

El sociólogo exhortó a los presidentes de las agrupaciones y sus delegados a asumir un papel más activo en la revisión de la federación, así como a coordinar propuestas que permitan corregir las debilidades organizativas y fortalecer la participación de los conjuntos en las decisiones.

Finalmente, sostuvo que la cancelación del lanzamiento debe motivar cambios que prioricen la transparencia, la participación y el compromiso cultural, y remarcó que la Festividad Virgen de la Candelaria necesita una conducción que coloque al folclore y la identidad de Puno por encima de los intereses políticos o particulares.