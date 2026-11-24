Los 5 diputados por Puno y el senador Moisés Chipana pidieron que el presidente de la Federación de Folclore y Cultura, Alexander Quispe Huaracha, ponga su cargo a disposición, tras frustrarse el lanzamiento de la festividad Virgen de la Candelaria en Lima, informó el diputado César Rojas.
El parlamentario señaló que danzarines, músicos, bordadores e integrantes de conjuntos viajaron a la capital para participar en la presentación, el traslado les demandó tiempo y dinero, la actividad finalmente no se realizó.
Rojas explicó que los representantes puneños acordaron emitir un pronunciamiento después de reunirse para evaluar lo ocurrido, el documento expresa su solidaridad con las delegaciones afectadas por la cancelación del encuentro.
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El diputado atribuyó lo sucedido a la falta de autorizaciones relacionadas con seguridad y tránsito, su declaración menciona permisos pendientes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Instituto Peruano del Deporte.
El entrevistado responsabilizó al presidente de la Federación y al senador Edgar Mancha por anunciar una actividad sin concretarse, según su versión, ambos habían presentado el lanzamiento como un encuentro asegurado.
Rojas sostuvo que Mancha invitó a más de 40.000 personas a presenciar la presentación, el legislador recordó el anuncio con esta frase, “el 100% estaba garantizado el evento”.
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El representante puneño afirmó que su despacho ofreció apoyo desde agosto para organizar la celebración, la respuesta del presidente de la Federación, según relató, fue que las coordinaciones ya estaban resueltas con Mancha y el Gobierno.
Rojas explicó su ausencia en el lanzamiento por la falta de una invitación de los organizadores, “acá no ha habido ninguna invitación”, expresó durante la entrevista con Pachamama Radio.
El diputado cuestionó el uso político de la celebración religiosa y cultural, su pedido apunta a mantener la organización al margen de intereses particulares, “la festividad no puede tener un tinte político”, manifestó.
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La representación parlamentaria por Puno solicitará una reunión con el comité encargado de proteger la festividad, según anunció Rojas, el propósito es preparar un plan de trabajo conjunto para la celebración de 2027.
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