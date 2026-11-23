El alcalde electo del distrito de San Miguel, provincia de San Román, Adolfo Abel Villalba Díaz, recibió este lunes su credencial de autoridad electa por parte del Jurado Electoral Especial de San Román. Tras la ceremonia, anunció que la revisión de las obras públicas y la situación administrativa de la municipalidad serán prioridades durante el proceso de transferencia de gestión.

Villalba Díaz informó que las comisiones de transferencia de ambas gestiones ya fueron instaladas y destacó la predisposición de las partes para desarrollar este procedimiento conforme a las disposiciones de la Contraloría General de la República. Señaló que esta etapa permitirá conocer con mayor precisión la situación en que recibirá la municipalidad.

Respecto a las obras públicas, informó que existen al menos dos proyectos que quedarían pendientes para la siguiente gestión: el parque de la Juventud y el parque ubicado en la urbanización Ciudad Nueva, frente al colegio privado Nuevo Perú. Sobre este último, manifestó que registra observaciones de la Contraloría, por lo que espera que puedan ser subsanadas antes de finalizar la actual administración.

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Asimismo, explicó que existen proyectos divididos en varias etapas de ejecución, algunas de las cuales quedarían pendientes. En ese sentido, sostuvo que la prioridad de su futura gestión será culminar las obras que actualmente se encuentran en ejecución y evaluar las condiciones de aquellas que requieran continuidad.

El alcalde electo precisó que el proceso de transferencia deberá concluir el 31 de diciembre y adelantó que solicitará la participación de los actuales regidores en las visitas de inspección a las obras, con la finalidad de conocer directamente sus condiciones, porcentajes de avance y presupuestos ejecutados. Consideró que la experiencia de los regidores en funciones de fiscalización permitirá contar con información más precisa sobre los proyectos municipales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un borrón y cuenta nueva con la gestión saliente, Villalba Díaz descartó esa posibilidad. Afirmó que cualquier irregularidad que se encuentre será puesta en conocimiento de la población y, de corresponder, se presentarán las denuncias respectivas. No obstante, aclaró que primero deberán revisar la documentación y los resultados del proceso de transferencia para determinar las acciones que correspondan.

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Finalmente, anunció que espera presentar a los integrantes de su equipo técnico durante la última semana de diciembre, antes de asumir oficialmente la municipalidad. También confirmó que el doctor Luis Hernando Luque, natural de Huancho, provincia de Huancané, preside su comisión de transferencia. Consultado sobre una posible designación como gerente municipal, respondió que podría asumir ese cargo, aunque no confirmó oficialmente su nombramiento.