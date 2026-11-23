Las lluvias regresarán al altiplano de Puno mañana, 24 de noviembre y se extenderán hasta el 26, con una probabilidad de 85%, informó el ingeniero Sixto Flores, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Puno (SENAMHI). Hoy, lunes 23, el día seguirá soleado y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 18 y 23 grados.

Flores precisó que las precipitaciones no caerán en toda la región. Serán localizadas, de intensidad ligera o moderada y se registrarán solo en algunos puntos del altiplano.

Entre el 24 y el 26 habrá más nubes en el cielo y con ellas llegarán las lluvias. Por las noches, felizmente, no se esperan heladas y los cielos seguirán parcialmente nublados.

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En las provincias de Carabaya y Sandia, en la vertiente oriental, el tiempo también será parcialmente nublado. Allí se prevén lluvias propias de la temporada, según el especialista.

Esas precipitaciones serán más probables en la zona de selva de ambas provincias y caerán con intensidad de ligera a moderada.

Por eso, desde mañana conviene salir con paraguas o impermeable. Hoy, en cambio, las familias pueden aprovechar el sol para sus labores del día.

Redacción: William Hancco