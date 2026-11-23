Las deficiencias en el mantenimiento de reservorios y captaciones de agua, sumadas a la falta de medidas frente al peligro de déficit hídrico, podrían comprometer el abastecimiento de agua potable a la población del distrito de Ilave, provincia de El Collao.

La Contraloría General de la República identificó tres situaciones adversas en el sistema de abastecimiento de agua potable administrado por la Unidad de Gestión Administrativa de Servicios de Saneamiento (UGASS) de la Municipalidad Provincial de El Collao, según el Informe de Visita de Control N.° 024-2026-OCI/9022-SVC, correspondiente al periodo del 12 al 26 de octubre de 2026.

Entre las observaciones figura el deterioro de los reservorios R-800 y R-450, ubicados en el cerro Santa Bárbara, donde se encontró pintura desgastada, válvulas y escaleras oxidadas, falta de limpieza y ausencia de dispositivos para controlar los niveles de agua, además de una caseta con acumulación de agua por falta de drenaje.

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Asimismo, las mallas de ventilación de las instalaciones no impedirían adecuadamente el ingreso de partículas e insectos, situación que podría afectar las condiciones sanitarias del agua almacenada y comprometer la calidad del servicio que recibe la población.

En las captaciones N.° 1 y N.° 2, ubicadas a orillas del río Ilave, se encontraron bombas con filtraciones, una fuera de servicio, pozos de reunión sin tapas de protección y tuberías que podrían dejar de captar agua si disminuye el nivel del río, mientras que en una de ellas se utiliza una barrera artesanal de bolsas de arena para elevar el caudal.

Durante la visita realizada el 21 de octubre, la comisión de control no evidenció que la UGASS hubiera adoptado medidas inmediatas para reducir el riesgo de déficit hídrico, pese a que Ilave fue declarado en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM, ante el peligro previsto para la temporada de lluvias 2026-2027.

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Ante estas situaciones, se recomendó comunicar los resultados al titular de la municipalidad para que disponga acciones preventivas y correctivas que garanticen la operatividad del sistema de abastecimiento y la continuidad del servicio de agua potable para la población de Ilave.