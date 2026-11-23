El diputado por Puno, César Hugo Tito Rojas, cuestionó la falta de previsión y seguimiento técnico de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno en la organización del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027, registrado el 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, donde la presentación no pudo desarrollarse por incumplimiento de los requisitos exigidos.

Rojas explicó que la organización no consideró las exigencias del escenario deportivo y señaló que “se tiene que cumplir normas, se tiene que cumplir algunos requisitos indispensables”, en referencia a las condiciones de transporte y seguridad que requería el Estadio Nacional.

La organización estuvo a cargo de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, presidida por Alexander Quispe Huaracha, quien coordinó el evento con el tercer vicepresidente del Senado, Edgar Mancha Pineda, y anunció el uso del escenario deportivo para recibir entre 30.000 y 40.000 personas con ingreso gratuito.

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Falta de sedel eventoguimiento afectó los preparativos

Tito Rojas identificó deficiencias en las gestiones relacionadas con la normativa de transporte, la gestión del riesgo de desastres y los procedimientos de la Gerencia de Desarrollo Económico, al considerar que el equipo organizador no realizó el seguimiento y monitoreo técnico necesario para concretar la presentación.

El parlamentario sostuvo que la responsabilidad de la organización no se limitaba a conseguir el escenario deportivo, sino que requería verificar cada procedimiento y garantizar las condiciones para recibir a miles de asistentes, pues el Estadio Nacional exigía una planificación distinta a la de los espacios utilizados habitualmente en Puno.

El diputado también cuestionó la falta de coordinación con los parlamentarios de la región, al señalar que ofreció su respaldo desde agosto y que la Federación dejó de contactarlos durante el último mes, pese a la disposición de su despacho para apoyar las gestiones institucionales.

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Ciudadanos cuestionan conducción de la Federación

Durante el programa Valgan Verdades de Pachamama Radio, ciudadanos y representantes de conjuntos folklóricos expresaron su rechazo a la organización del lanzamiento y solicitaron la renuncia del presidente de la Federación, al recordar cuestionamientos relacionados con la conducción de anteriores actividades de la festividad puneña.

Uno de los participantes propuso convocar a los delegados de todos los conjuntos para evaluar la gestión de la dirigencia, mientras otro planteó crear una empresa municipal de festejos que asuma la organización de la Candelaria y otras manifestaciones culturales de la región.

El diputado César Tito Rojas pidió que la Federación trabaje de manera concertada y evite la politización de la festividad, mientras los cuestionamientos al lanzamiento dejan pendiente la corrección de los procedimientos y la coordinación institucional para las próximas actividades de la Candelaria 2027.

Redacción: Frank Pancca