Precipitaciones se presentarían este jueves 26 de noviembre en diferentes zonas del altiplano de Puno, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 481 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que amplía la advertencia anterior sobre las condiciones del tiempo.

El pronóstico contempla áreas de las provincias de Carabaya, Melgar y Azángaro, donde se esperan precipitaciones durante la jornada, según el mapa difundido por la Dirección Zonal 13 del Senamhi en Puno.

También se encuentran comprendidas zonas de San Antonio de Putina, Huancané y Moho, por lo que se recomienda a la población de estas jurisdicciones mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

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El aviso incluye además sectores de las provincias de Sandia y Puno, así como áreas de otras jurisdicciones del altiplano puneño, de acuerdo con la distribución territorial señalada en el mapa correspondiente al jueves.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población tomar precauciones durante sus actividades al aire libre y mantenerse informada a través de los reportes oficiales, especialmente en las zonas comprendidas en el aviso meteorológico.

El aviso N.° 481 forma parte de la extensión del aviso 477 y corresponde al pronóstico de precipitaciones para el altiplano de Puno, mientras que el mapa de la Dirección Zonal 13 identifica las áreas comprendidas para este jueves 26 de noviembre.