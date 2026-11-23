El expresidente de la Central de Barrios de Puno, Percy Mayta Quispe, pidió desaforar al presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno. Según dijo, la cancelación del lanzamiento de la Candelaria en el Estadio Nacional de Lima demuestra su incapacidad de gestión.

Mayta calificó el hecho de escándalo y sostuvo que, de la noche a la mañana, le cerraron las puertas al pueblo de Puno y al folklore de la región. Afirmó que las autoridades no hicieron las gestiones necesarias.

El dirigente preguntó dónde estaban los congresistas y los regidores, que no presionaron para que se abrieran las puertas del estadio. Cuestionó al congresista Edgar Mancha, a quien acusó de no presentar documentos ni oficios con peso político. También mencionó a la regidora Elisena Vargas, de quien dijo que solo busca figuretismo, y al alcalde Javier Ponce, a quien reprochó su falta de interés en el lanzamiento.

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Además, opinó que el Poder Judicial es injusto porque, según su versión, libró de la cárcel a Ponce mientras otras personas están presas por delitos menores, como robar una gallina.

Por eso pidió que las organizaciones populares, las organizaciones sociales, las mujeres y los conjuntos de la federación se levanten y convoquen a una reunión de emergencia para desaforar al presidente.

Finalmente, Mayta recordó que la federación reúne a toda la región, con provincias, distritos, centros poblados y comunidades y pidió evaluar los datos cuestionados en la gestión.

Redacción: William Hancco