El abogado José Luis Barrionuevo Apaza afirmó que son responsables el gobernador regional Richard Hancco y el alcalde de Puno, Javier Ponce, de que Puno quedara mal con la cancelación del lanzamiento de la Candelaria en Lima, por no hacer bien los trámites.

Barrionuevo sostuvo que algunas autoridades de Lima discriminaron a Puno, pero opinó que también pesó la incapacidad de las autoridades puneñas, y dijo que la región y la ciudad de Puno salieron perdiendo con lo ocurrido.

El abogado recordó que en años anteriores el lanzamiento sí se realizó en Lima, y se preguntó qué está fallando ahora, mientras unas 200 obras están paralizadas en la región, según dijo.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Según Barrionuevo, la organización del evento corresponde a la Federación de Folclore, y consideró que el gobernador y el alcalde se metieron en ese trabajo y politizaron la fiesta de la Virgen de la Candelaria.

El abogado propuso fortalecer la actividad en Puno, señaló que el estadio de la ciudad o el espacio para bailar de la avenida Bolívar habrían servido para el lanzamiento, y aceptó que se hagan comisiones o presentaciones simbólicas en Lima, aunque dijo que eso es secundario.

Barrionuevo lamentó el gasto de músicos y danzarines, que según afirmó no viajan por negocio, sino para que el folclore crezca, y pidió a la prensa decir la verdad al pueblo, pues calificó lo ocurrido como una falta de respeto a la cultura de los quechuas, aymaras y mestizos.

Redacción: Rony Cuyo