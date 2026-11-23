Vecinos del centro poblado de Salcedo en la provincia de Puno, iniciaron una campaña solidaria para conseguir un terreno y una vivienda para Pablo Chambilla Qenta, de 68 años, quien vive en condiciones precarias junto a sus hijos, dos de ellos con discapacidad y enfermedades que requieren atención permanente, en inmediaciones de la Escuela Militar Manco Cápac. El padre de familia no puede trabajar por sus problemas de salud y solicita apoyo de las autoridades y la población para conseguir un lugar donde vivir.

Pablo Chambilla vive en una construcción precaria cerca de la Escuela Militar Manco Cápac, sin condiciones adecuadas de habitabilidad y con riesgo ante las lluvias, por lo que solicita un terreno pequeño donde pueda construir una vivienda para su familia.

El vecino de Salcedo, Pablo Chambilla Qenta, pidió ayuda para conseguir un lugar donde vivir y expresó: “No tengo ni casa, no tengo nada”, al señalar que sus problemas de salud y su edad le impiden trabajar.

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Campaña solicita apoyo de las autoridades

La promotora de la campaña, Yeny Flores, anunció que acudirá a la Beneficencia Pública de Puno para solicitar apoyo y gestionará la intervención de la Municipalidad Provincial de Puno y Defensa Civil.

Flores informó que Pablo tiene seis hijos, dos de ellos con discapacidad y problemas de salud que requieren medicamentos, pañales y atención permanente, necesidades que el padre no puede cubrir por su situación económica.

La campaña convoca a la población y organizaciones sociales a colaborar con un terreno pequeño, víveres y apoyo económico para atender las necesidades de Pablo y sus hijos, mientras algunos vecinos ya entregaron alimentos a la familia.

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Familia necesita vivienda y atención médica

Flores indicó que Pablo recibió anteriormente un terreno por intervención del entonces funcionario Percy Vásquez, pero actualmente enfrenta reclamos de vecinos que pretenden desalojarlo al señalar que el espacio les pertenece.

Pablo manifestó que sus hijos necesitan atención médica y medicamentos, mientras él también presenta problemas de salud que le impiden trabajar y conseguir ingresos para cubrir los gastos de alimentación y tratamiento.

La promotora anunció que solicitará la intervención de la Beneficencia Pública, la Municipalidad Provincial de Puno, Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo, mientras las personas interesadas en apoyar económicamente pueden realizar aportes al Yape de Pablo: 914862714.

Redacción: Frank Pancca