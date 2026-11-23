El alcalde electo de la provincia de San Román, Máximo Ramón Lanza Umiña, anunció que continuará con las acciones de fiscalización a la gestión saliente de Óscar Cáceres Rodríguez y señaló que existen tres procesos penales presentados ante la Fiscalía Anticorrupción de Puno. Sus declaraciones las brindó este lunes, tras recibir su credencial de autoridad electa por parte del Jurado Electoral Especial de San Román.

Durante la ceremonia, en la que también fueron convocados los regidores electos de las provincias de San Román, Lampa y Melgar, Lanza Umiña cuestionó que la entrega de credenciales se haya realizado tardíamente, aunque indicó que este documento permitirá avanzar con los preparativos para el proceso de transferencia de la administración municipal.

Precisó que la transferencia formal comenzará el 14 de diciembre, fecha en la que se instalarán los representantes y las subcomisiones encargadas de revisar la documentación y las diferentes áreas de la municipalidad. Añadió que el proceso de fiscalización continuará durante los primeros meses del próximo año, debido a que será necesario verificar la situación administrativa, física y financiera de la gestión saliente.

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Respecto a la continuidad de las obras públicas, el alcalde electo manifestó que su equipo buscará garantizar que los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución no sean paralizados durante el cambio de gestión. Sin embargo, reconoció que aquellas obras que ya fueron suspendidas por la actual administración deberán ser evaluadas para determinar las razones de su paralización.

Entre los proyectos mencionó la avenida Circunvalación, cuyo avance, según indicó, se estaría realizando de manera intermitente; el contorno de Las Mercedes y algunas calles de acceso. También expresó su expectativa de que la actual gestión logre concluir la avenida Cuauhtémoc antes de finalizar su mandato.

Lanza Umiña sostuvo que recién a partir del 14 de diciembre podrán conocer con mayor precisión el estado en que recibirán la municipalidad y las obras públicas. En ese sentido, adelantó que, de encontrar proyectos paralizados, se evaluarán los cortes físicos y financieros, así como las posibles irregularidades que pudieran existir.

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Finalmente, al ser consultado sobre si habrá un borrón y cuenta nueva con la administración saliente, el alcalde electo afirmó que presentó tres denuncias penales contra el actual alcalde Óscar Cáceres Rodríguez. Según detalló, estas corresponden a presuntos hechos relacionados con la Plaza de Armas, la paralización de la ejecución del jirón Moquegua y la avenida Circunvalación. Precisó que los procedimientos se encuentran en trámite ante la Fiscalía Anticorrupción de Puno.