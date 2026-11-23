La cancelación del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria, programado para el domingo en el Estadio Nacional de Lima, dejó a danzarines y conjuntos folclóricos sin poder realizar la presentación para la que se habían preparado. El presidente de la Diablada Bellavista, Juan Cayro Rojas, cuestionó la improvisación y falta de previsión de los organizadores, y exigió que los responsables asuman los gastos económicos ocasionados a los participantes.

El dirigente manifestó que su institución conoció extraoficialmente desde el viernes que existían problemas con los permisos necesarios para desarrollar el espectáculo. Sin embargo, pese a la incertidumbre, los integrantes de su conjunto continuaron con los preparativos y fueron convocados el domingo a las 11 de la mañana a los exteriores del Estadio Nacional para realizar el último ensayo antes de la presentación.

Cayro Rojas cuestionó que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno no hubiera emitido una comunicación oficial y oportuna sobre la situación. Indicó que los danzarines permanecieron concentrados a la espera de instrucciones, mientras que numerosas personas, entre ellas residentes puneños en Lima y visitantes que habían viajado para presenciar el espectáculo, también acudieron al recinto deportivo.

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Asimismo, observó la falta de claridad en la distribución de entradas. Relató que inicialmente se anunció que un primer lote de boletos se había agotado en aproximadamente 45 minutos y posteriormente se informó que habría una segunda entrega, sin precisar la fecha ni las condiciones para acceder a ellas.

El presidente de la Diablada Bellavista advirtió que la cancelación también generó perjuicios económicos para los participantes. Explicó que los integrantes habían asumido gastos por el alquiler de trajes, además de aportar 25 soles por danzarín para apoyar a las bandas de músicos y a las agrupaciones de danzas originarias que participarían en la actividad. A ello se sumaron los ensayos y las exigencias establecidas por los organizadores, incluso con el retiro de integrantes que no pudieron cumplir el cronograma de preparación.

Frente a esta situación, responsabilizó por la falta de previsión a los directivos de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, al gobernador regional y al Comité de Salvaguarda, por anunciar una actividad sin contar previamente con las autorizaciones necesarias. Consideró que la presentación pudo postergarse hasta completar la documentación y evitar que los conjuntos folclóricos y el público se vieran perjudicados.

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El dirigente sostuvo que los responsables deben responder por las consecuencias económicas y organizativas de la cancelación, y adelantó que la Diablada Bellavista evaluará emitir un pronunciamiento institucional sobre lo ocurrido.

Finalmente, cuestionó que la organización de la Festividad Virgen de la Candelaria permanezca concentrada en un reducido grupo de dirigentes y planteó la conformación de una comisión de festejos con participación de las autoridades, la Iglesia y los representantes de los conjuntos folclóricos. Señaló que, por su dimensión cultural y patrimonial, la celebración requiere una administración responsable que priorice su preservación y evite que hechos de esta naturaleza afecten su imagen.