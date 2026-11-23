Un grupo de directivos de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) exigió al presidente Alexander Quispe Huaracha y al equipo organizador rendir cuentas por la cancelación del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria, realizado el 22 de noviembre en Lima.

Mediante un pronunciamiento emitido el 23 de noviembre, los dirigentes señalaron que se debe esclarecer lo ocurrido y garantizar la transparencia administrativa sobre las gestiones realizadas para concretar la presentación en el Estadio Nacional.

Los firmantes también ofrecieron disculpas a los danzarines, músicos y demás participantes, y reconocieron que los directivos debieron exigir información sobre la organización para evitar los inconvenientes. Además, agradecieron la participación de la hermandad de la Virgen de la Candelaria de la basílica San Francisco de Jesús de Lima.

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Como parte de las medidas, anunciaron la conformación de una comisión especial encargada de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones a quienes resulten responsables por la actividad que no llegó a realizarse.

Asimismo, convocaron a una asamblea general para los afiliados debidamente acreditados y citaron al presidente Quispe Huaracha y al equipo de trabajo para que informen sobre sus actuaciones durante la preparación del evento.

El pronunciamiento lleva las firmas de Juan Emerson Larico Luque, Epifanio Ccama Aycachi, Fredy C. Dueñas Apaza, Yeny Soledad Sosa Ramos, Haydeé Macedo Argandoña, Ana María Mamani Arana y Gema Huaracallo Ayqui, quienes señalaron que adoptaron estas decisiones en una sesión extraordinaria realizada en Lima.