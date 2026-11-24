El Conjunto Folklórico Confraternidad Morenada Orkapata de Puno exigió explicaciones públicas a la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno por la frustrada presentación de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027, prevista para el 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

A través de un pronunciamiento, la agrupación expresó su indignación por lo ocurrido y señaló que el hecho afecta la imagen de la festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, además de representar la fe y la identidad del pueblo puneño.

El conjunto también cuestionó que la imagen de la Virgen de la Candelaria quedara expuesta en los exteriores del Estadio Nacional, en circunstancias que, según sostuvo, no estuvieron a la altura de la solemnidad y el respeto que merece la patrona de Puno.

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Asimismo, expresó su solidaridad con los danzarines, músicos, delegaciones y familias que viajaron a Lima después de semanas de preparación e inversión económica, entre ellos integrantes de expresiones dancísticas reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación.

La agrupación recordó que los comunicados de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Instituto Peruano del Deporte señalaron deficiencias en las autorizaciones, garantías de seguridad y aspectos logísticos, por lo que exigió a la Federación una explicación documentada, el esclarecimiento de responsabilidades y medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

Finalmente, el conjunto hizo un llamado a las autoridades y representantes culturales a asumir sus responsabilidades y pidió que las próximas actividades se organicen con mayor previsión, al considerar que la devoción de la población y el patrimonio cultural de Puno merecen una organización acorde con su importancia.