El expresidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Jorge Ramos Loaiza, advirtió que el fallido lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima expuso debilidades institucionales que requieren cambios en la capacidad de gestión de esta organización cultural.

El exdirigente calificó lo ocurrido como una «falta de respeto» para Puno y responsabilizó a la falta de capacidad técnica, la improvisación y el exceso de confianza en los trámites ante las instituciones de la capital del Perú, situación que terminó afectando la presentación prevista en el Estadio Nacional.

Ramos sostuvo que la Federación, como entidad organizadora, debía garantizar la documentación necesaria y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de Lima, entre ellos el plan de seguridad, cuya falta habría motivado la suspensión del evento.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Debilidades que exigen cambios en la gestión

El expresidente también cuestionó la falta de coordinación entre las instituciones puneñas y señaló que existieron intereses políticos y protagonismos que impidieron un trabajo conjunto para concretar la presentación de la festividad, pese a su importancia para la promoción cultural de la región.

Asimismo, advirtió que la Federación arrastra una debilidad económica histórica, debido a que funciona como una asociación sin fines de lucro y los ingresos que recauda durante la festividad retornan a los conjuntos, lo que limita sus recursos para sostener actividades y una gestión permanente durante el año.

En tanto, el expresidente de la federación señalo que lo ocurrido en Lima debe convertirse en un llamado de atención para la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, que deberá evaluar sus mecanismos de organización, fortalecer su capacidad administrativa y mejorar la coordinación con las instituciones involucradas. Además de cambios estructurales que permitan recuperar la confianza institucional y asegurar una adecuada representación de la cultura puneña a nivel nacional.