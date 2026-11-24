El excandidato Iber Maldonado pidió a los regidores de la Municipalidad Provincial de Puno ratificar la nulidad de las elecciones del centro poblado de Salcedo, el participante del proceso anunció que no volverá a postular si las autoridades convocan una nueva votación.
El entrevistado solicitó que el concejo respalde el primer pronunciamiento del comité electoral, su pedido busca dejar sin efecto el proceso realizado el 1 de noviembre por presuntas irregularidades que señaló durante la entrevista.
Maldonado cuestionó la participación del municipio de Salcedo en la inscripción de electores, el excandidato atribuyó intereses particulares a ese trabajo, sus declaraciones no incluyeron documentos que permitan comprobar ese señalamiento.
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El ciudadano propuso actualizar la lista de votantes con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, su planteamiento busca que participen los vecinos cuyo documento nacional de identidad corresponda a esa jurisdicción.
El excandidato pidió a los regidores evaluar el futuro de Salcedo antes de tomar una decisión, “la autoridad que tenga que ser elegida debe tener respaldo mayoritario”, expresó al referirse a la confianza que necesita el próximo alcalde.
Maldonado explicó que su decisión de no competir busca dar espacio a otros postulantes, “voy a dejar a las nuevas generaciones”, manifestó al descartar su participación en una eventual repetición de los comicios.
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El entrevistado recordó sus cuestionamientos a las elecciones de 2008 y 2017, sobre este último proceso afirmó que lo retiraron de la competencia cuando faltaba 1 día para la votación.
El excandidato expresó su disposición a colaborar desde fuera de la contienda, entre las posibilidades mencionó apoyar a un nuevo comité electoral encargado de organizar una votación clara y transparente.
Maldonado planteó que las próximas autoridades impulsen una categoría superior para Salcedo, el vecino consideró que esa aspiración debe formar parte del trabajo por el desarrollo del actual centro poblado.
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El exaspirante ofreció apoyar a quien resulte elegido alcalde en un eventual nuevo proceso, “vamos a seguir vigilantes”, señaló al reafirmar su intención de acompañar las gestiones en favor de la población.
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