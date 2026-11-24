El dirigente de transporte urbano en Puno, Gregorio Huanacuni calificó de burla para el sector la aprobación de la nueva ordenanza municipal N.° 106-2026 en Puno que buscar regular el transporte público urbano, al considerar que fue elaborada sin un proceso adecuado de información y coordinación con los involucrados.

Durante sus declaraciones, cuestionó que la Municipalidad Provincial de Puno haya aprobado la normativa en apenas unos días, sin explicar previamente sus alcances a los transportistas, y comparó esta situación con tomar un examen a los alumnos sin haberles enseñado la materia.

Asimismo, el dirigente sostuvo que la falta de planificación de la comuna es uno de los principales problemas, debido a que, según indicó, se derogó la Ordenanza Municipal N.° 326-2012-MPP sin contar con un plan regulador de rutas ni facilitar el acceso a la información del sector.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Transportistas evalúan posibles acciones legales

Frente a esta situación, Huanacuni señaló que los transportistas ya analizaron el contenido de la nueva disposición y que actualmente evalúan posibles acciones legales para determinar qué medidas pueden adoptar frente a la normativa aprobada.

El representante también cuestionó que la ordenanza se haya aprobado cuando faltan aproximadamente dos meses para concluir la actual gestión municipal, y puso en duda cómo las autoridades lograrán reglamentarla y aplicarla en ese corto periodo.

Por otro lado, al ser consultado sobre si los pasajes continuarán en S/1.50, el dirigente no confirmó directamente la continuidad de esa tarifa y sostuvo que cada empresa evalúa sus costos operativos, debido al incremento del costo de vida y de los precios de los productos.