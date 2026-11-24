Con premios de hasta 1,500 soles, la parroquia Santa Catalina de Juliaca y la Cofradía Sagrado Corazón de Jesús lanzaron la convocatoria para el XV Concurso de Villancicos y Canciones Navideñas «Cántenle con el corazón 2026», que reunirá a coros de diferentes instituciones y agrupaciones en homenaje al nacimiento de Jesús.
El coordinador de esta actividad, Juan Benavente Llerena, informó que el certamen se realizará el 11 de diciembre, desde las 12:30 del mediodía, en el Teatro Municipal de Juliaca, donde los participantes demostrarán su talento e interpretación de canciones navideñas.
La convocatoria está abierta a coros de instituciones educativas, establecimientos de salud, agrupaciones amicales y organizaciones religiosas de distintos credos. Cada grupo deberá contar con un mínimo de siete integrantes, mientras que no existe un límite máximo de participantes.
Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 9 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, en la secretaría de la parroquia Santa Catalina, durante el horario de atención de oficina, por lo que los organizadores exhortaron a los grupos a no esperar hasta el último momento.
En cuanto a los incentivos, el primer lugar recibirá 1,500 soles, medalla de oro y reconocimiento, mientras que el segundo puesto obtendrá 1,000 soles y medalla de plata, y el tercer lugar será premiado con 500 soles y medalla de bronce.
Benavente Llerena destacó que este concurso representa un homenaje anticipado al nacimiento del niño Jesús y busca fortalecer la fe y el espíritu navideño mediante la música, asimismo, señaló que ya solicitaron la confirmación del Teatro Municipal para garantizar el desarrollo de esta décimo quinta edición.