Con premios de hasta 1,500 soles, la parroquia Santa Catalina de Juliaca y la Cofradía Sagrado Corazón de Jesús lanzaron la convocatoria para el XV Concurso de Villancicos y Canciones Navideñas «Cántenle con el corazón 2026», que reunirá a coros de diferentes instituciones y agrupaciones en homenaje al nacimiento de Jesús.

El coordinador de esta actividad, Juan Benavente Llerena, informó que el certamen se realizará el 11 de diciembre, desde las 12:30 del mediodía, en el Teatro Municipal de Juliaca, donde los participantes demostrarán su talento e interpretación de canciones navideñas.

La convocatoria está abierta a coros de instituciones educativas, establecimientos de salud, agrupaciones amicales y organizaciones religiosas de distintos credos. Cada grupo deberá contar con un mínimo de siete integrantes, mientras que no existe un límite máximo de participantes.

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Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 9 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, en la secretaría de la parroquia Santa Catalina, durante el horario de atención de oficina, por lo que los organizadores exhortaron a los grupos a no esperar hasta el último momento.

En cuanto a los incentivos, el primer lugar recibirá 1,500 soles, medalla de oro y reconocimiento, mientras que el segundo puesto obtendrá 1,000 soles y medalla de plata, y el tercer lugar será premiado con 500 soles y medalla de bronce.

Benavente Llerena destacó que este concurso representa un homenaje anticipado al nacimiento del niño Jesús y busca fortalecer la fe y el espíritu navideño mediante la música, asimismo, señaló que ya solicitaron la confirmación del Teatro Municipal para garantizar el desarrollo de esta décimo quinta edición.