Con música y talento estudiantil, dos instituciones educativas de Juliaca consiguieron su pase a la etapa regional del concurso de estudiantinas, luego de ocupar el primer lugar en sus respectivas categorías durante la competencia organizada por la UGEL San Román. Ahora, llevarán la representación de la provincia al certamen que se realizará en Puno.

Pedro Huarilloclla Espinoza, especialista de Arte y Cultura de la UGEL San Román, informó que la competencia se desarrolló el viernes 20 de noviembre, con participación de instituciones educativas de primaria y secundaria, donde los escolares demostraron sus habilidades en la interpretación musical.

En la categoría primaria, la institución educativa privada Santa Catalina obtuvo el primer puesto, seguida de la institución educativa 71016 María Auxiliadora. Mientras que, en secundaria, la Gran Unidad Escolar José Antonio Encinas alcanzó el primer lugar, seguida del colegio Santa Catalina y Nuevo Horizonte, que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

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Los dos primeros puestos de cada categoría no solo recibieron el reconocimiento de la UGEL, sino que también aseguraron su clasificación a la siguiente fase, donde Santa Catalina representará a primaria y José Antonio Encinas competirá en secundaria por la provincia de San Román.

La etapa regional se desarrollará el 4 de diciembre en la ciudad de Puno, como parte de las actividades organizadas por la Dirección Regional de Educación por su aniversario. Asimismo, Huarilloclla destacó la participación de las cinco instituciones educativas, además de la Gran Orquesta Sinfónica de San Román y la estudiantina Herencia.

Por otro lado, los ganadores recibirán sus premios este jueves en el Salón de Convenciones, el primer lugar obtendrá una guitarra, el segundo una mandolina y el tercero un charango, además de medallas, diplomas y resoluciones de felicitación otorgadas por la UGEL San Román.