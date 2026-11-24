El presidente de la comisión de gestión del plan de contingencia del río Willy, Victoriano Roque, advirtió que los pobladores de Alto Puno podrían iniciar medidas de protesta si la Empresa Municipal de Saneamiento Básico S.A. (EMSA) Puno no entrega este viernes el expediente técnico del proyecto de agua potable, compromiso asumido por el gerente de dicha entidad Luis Aguilar.

El dirigente señaló que la entrega del documento ya sufrió varios retrasos, pues inicialmente se había anunciado para el 28 de julio y posteriormente antes de las fiestas de Puno, sin que hasta ahora se concrete el compromiso con los representantes de la población.

Frente a esta situación, Roque manifestó que la dirigencia ya no está dispuesta a seguir esperando y exigió el cumplimiento del nuevo plazo, al señalar que «el día viernes, nos tiene que convencer «.

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Dirigentes evalúan medidas ante nuevo incumplimiento

Sobre el avance del proyecto, el representante explicó que el expediente contempla 11 componentes, de los cuales tres ya estarían avanzados, mientras que los restantes todavía están pendientes, aunque aseguró que el documento debe comprender todo el recorrido, desde la captación hasta la distribución del agua.

Asimismo, cuestionó la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda, pese a que, según indicó, el titular del sector se comprometió a solucionar el problema del agua en Alto Puno en un plazo de seis meses y dejó un número telefónico para las coordinaciones, sin embargo, a la fecha no habría recibido respuesta.

Finalmente, anunció que, si EMSA Puno incumple nuevamente, convocarán a los presidentes de los 60 barrios y urbanizaciones de Alto Puno para evaluar acciones, entre ellas una posible toma de las instalaciones de EMSA Puno y una marcha hacia Lima para exigir atención a la falta de agua.