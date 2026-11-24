Un hombre con discapacidad visual y motora tuvo que viajar desde la provincia de Sandia hasta Juliaca para denunciar que dos empresas lo habrían registrado como trabajador sin su consentimiento, una situación que provocó que lo retiraran del programa Pensión Contigo, dejándolo sin el apoyo económico que recibía por su condición.

Se trata de Iván Rosell Jaúja, de 29 años, quien contó que figuraba como supuesto trabajador de Grajan Consultora y Constructora S.A.C., de Sandia, y Austral Group Consultores S.A.C., de Puno, pese a que asegura que nunca trabajó ni conoce a los representantes de estas empresas.

El afectado explicó que recibía 150 soles mensuales, aunque el depósito se realizaba cada dos meses, por lo que cobraba 300 soles. Sin embargo, en septiembre de 2024 acudió al banco para retirar su dinero y descubrió que su cuenta estaba vacía, sin recibir una explicación sobre la suspensión.

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Posteriormente, al consultar en la oficina de OMAPED, se enteró de que había llegado un documento del programa Contigo que informaba sobre su retiro, debido a que supuestamente figuraba como trabajador de una empresa dedicada a construir carreteras, escuelas y colegios.

Rosell Jaúja aseguró que nunca prestó servicios para ninguna de las dos compañías y que incluso buscó al gerente de una de ellas para reclamar. Según relató, este le ofreció llegar a un acuerdo y brindarle apoyo económico, pero terminó haciéndole firmar un documento que reconocía una supuesta relación laboral, cuyo contenido no pudo verificar por su discapacidad visual.

«Yo nunca he trabajado en esa empresa, nunca, ni conozco al gerente», manifestó el ciudadano, quien ahora busca denunciar lo ocurrido y esclarecer por qué su nombre aparece en registros empresariales. Actualmente, señaló que sobrevive vendiendo golosinas, actividad con la que intenta cubrir sus necesidades tras perder la pensión que recibía.