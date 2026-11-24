El Concejo Municipal de Puno debatirá este martes la posible nulidad de las elecciones del centro poblado de Salcedo, durante una sesión de concejo municipal convocada para las 11:00 horas, donde los regidores deberán evaluar las presuntas irregularidades denunciadas y decidir si corresponde anular el proceso electoral.

El excandidato a la alcaldía del centro poblado de Salcedo, Román Condori, informó que su personero ya fue notificado para participar en esta sesión, en la que se abordarán dos cuestionamientos: las presuntas irregularidades electorales.

Condori cuestiona desarrollo de elecciones

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El excandidato sostuvo que los regidores deben revisar toda la documentación antes de votar y advirtió que la decisión debe adoptarse con responsabilidad, luego de conocer los cuestionamientos presentados sobre la organización de los comicios.

Entre las observaciones, cuestionó el uso de un padrón, además de señalar que el empadronamiento se habría realizado sin fiscalización ni presencia de personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Asimismo, Condori cuestionó la actuación de algunos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno, a quienes acusó de adelantar opinión sobre la validez de las elecciones, por lo que exigió una decisión responsable de los regidores y reiteró que, desde su posición, los comicios deberían anularse.

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En tanto, la sesión del Concejo Municipal será determinante para definir el futuro del proceso electoral en el centro poblado de Salcedo. La decisión deberá sustentarse en la revisión de las denuncias y la documentación presentada, mientras los regidores tendrán la responsabilidad de determinar si existieron irregularidades que justifiquen la nulidad de los comicios o si corresponde mantener su validez.