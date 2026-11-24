El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo N° 1746, que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE) y tipifica un delito con penas de 15 a 35 años de prisión, pero el registro es de carácter secreto.

La norma se apoya en la Ley N° 32743, que delegó facultades al Ejecutivo y autorizó crear criterios objetivos para inscribir a organizaciones que emplean técnicas del terrorismo, pero dejó sin tocar la tipificación de ese delito.

En 2001, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el terrorismo agravado del Decreto Legislativo N° 895 y advirtió que «sin el elemento político e ideológico, no puede ser calificada su actuación como terrorismo», según la sentencia del Expediente N° 005-2001-AI/TC.

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Qué gana el Estado con la etiqueta

De acuerdo con la Ley N° 30077, las técnicas especiales de investigación, los 36 meses de plazo de investigación y la detención de 15 días ya rigen para el crimen organizado, de modo que la etiqueta terrorista no añade poderes procesales.

El nuevo delito fija penas de 15 a 35 años, mientras el atentado extorsivo con explosivos tiene cadena perpetua desde 2025 (artículo 318-B del Código Penal), lo que abre la puerta a que la defensa invoque la ley más favorable.

El propio considerando del decreto recuerda que la delegación permite esas medidas «con control judicial, revisión periódica y derecho de defensa», condición que el registro no reproduce al regular la inscripción.

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Quién inscribe y con qué control

La inscripción puede darse por dos vías: la penal, con formalización, medida de coerción o condena por el artículo 317-C, y la administrativa, mediante declaración del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) basada en información de inteligencia.

Esa declaración no tiene control judicial ni vías de impugnación, y la revisión la realiza el mismo Consejo, que reúne a la presidenta, seis ministros, el Comando Conjunto, la Policía Nacional (PNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Según el diseño del registro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelaría de inmediato los fondos de los inscritos y un juez los convalidaría en 24 horas, pero nadie revisaría la inscripción que los origina, y el texto no define quién es «colaborador».