Los alcaldes electos de la provincia de Sandia sostuvieron una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno, con el propósito de gestionar el financiamiento de diversos proyectos de inversión para esta jurisdicción de la región Puno. Durante el encuentro, las autoridades expusieron las principales necesidades de sus distritos y solicitaron al Ejecutivo mayor atención presupuestal para impulsar obras de infraestructura vial, saneamiento básico, educación y salud, sectores en los que persisten importantes brechas.

La reunión permitió que los representantes electos de Sandia presentaran una agenda de demandas orientada a mejorar las condiciones de vida de la población y promover el desarrollo de sus localidades. Entre los proyectos planteados destacó la construcción de una carretera asfaltada de doble vía que conecte las cuencas de Inambari y Tambopata, considerada una obra estratégica para la integración territorial y el desarrollo económico de la provincia.

El alcalde electo provincial, Víctor Ugarte Chambi, manifestó que Sandia arrastra históricas necesidades de inversión pública y que resulta necesario que el Gobierno central atienda las demandas de esta parte de la región. Señaló que, además de la conectividad vial, se requiere impulsar proyectos de saneamiento básico, infraestructura de salud y educación, a fin de reducir las brechas que afectan a las comunidades.

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Respecto a la carretera de doble vía, las autoridades indicaron que el expediente del proyecto ya se encuentra aprobado, por lo que solicitaron una decisión política del Ejecutivo que permita garantizar su financiamiento. Entre las alternativas planteadas mencionaron la posibilidad de gestionar una disposición gubernamental, mediante un decreto de urgencia o decreto supremo, que facilite la asignación de recursos para su ejecución.

Por su parte, el alcalde electo de Putina Punco expuso las dificultades que enfrenta su distrito por la limitada infraestructura vial, situación que afecta especialmente a los productores agrícolas que necesitan trasladar sus cosechas hacia los mercados. También solicitó atención para mejorar la infraestructura educativa, señalando que en algunas comunidades los padres de familia deben asumir gastos para acondicionar aulas y adquirir materiales de construcción ante las deficiencias de los locales escolares.

En materia de salud, las autoridades plantearon fortalecer los establecimientos y mejorar la capacidad de atención en las localidades de la zona de selva. La distancia entre comunidades y las limitaciones de los servicios médicos dificultan la atención oportuna de emergencias, entre ellas las mordeduras de serpientes, que representan un riesgo para la población.

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A estas demandas se sumaron los pedidos de proyectos de agua potable, desagüe, electrificación, telecomunicaciones y mejoramiento de infraestructura educativa. Los alcaldes electos señalaron que estas necesidades requieren intervención del Estado y recursos que permitan atender a las comunidades rurales de la provincia.

La gestión ante el Ejecutivo fue articulada con el apoyo de representantes parlamentarios de la región, entre ellos el diputado Vladimir Zongo y el senador Edgar Monja Pineda, quienes facilitaron el acercamiento de las autoridades electas con la Presidencia de la República.

Los alcaldes electos expresaron su expectativa de que la reunión con Keiko Fujimori permita avanzar en la atención de los proyectos presentados y que los pedidos formulados se traduzcan en compromisos concretos y asignación presupuestal. Indicaron que la provincia de Sandia necesita una mayor presencia del Gobierno nacional para impulsar obras que mejoren la conectividad, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo de sus distritos.