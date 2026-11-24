El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, responsabilizó a los organizadores del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 por no tramitar oportunamente los permisos de la Policía Nacional y la Municipalidad Metropolitana de Lima, situación que impidió realizar la presentación programada para el 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

La actividad fue organizada por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, cuyo presidente, Alexander Quispe Huaracha, anunció la presentación junto al senador Edgar Mancha Pineda, quien informó sobre las gestiones realizadas ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Ministerio de Cultura para utilizar el recinto deportivo.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que la falta de autorizaciones impidió garantizar la seguridad del espectáculo y declaró: “Los organizadores de este evento no hicieron a tiempo los trámites correspondientes para pedir autorización tanto de la Policía Nacional como evidentemente de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

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Reggiardo cuestiona falta de trámites para garantizar seguridad

Reggiardo precisó que mantuvo conversaciones con representantes del Gobierno y el jefe del IPD, pero la Municipalidad no podía autorizar el espectáculo sin las garantías del Ministerio del Interior, debido a los riesgos que implicaba concentrar miles de personas en el Estadio Nacional.

El burgomaestre señaló que las instituciones públicas deben cumplir las disposiciones legales para emitir licencias y autorizaciones, también advirtió que permitir un espectáculo sin garantías de seguridad habría significado una irresponsabilidad ante cualquier emergencia que pudiera afectar a los asistentes.

La suspensión provocó malestar entre integrantes de la comunidad puneña residente en Lima, quienes expresaron su indignación por la frustrada presentación de la festividad, representantes de la asociación Brisas del Titicaca manifestaron su incomodidad y señalaron que el resultado afectó a la imagen de Puno.

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Anuncios públicos anticiparon una presentación sin permisos completos

El 13 de noviembre, el senador Edgar Mancha Pineda anunció que el lanzamiento se realizaría el domingo 22 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Nacional, durante una conferencia junto al presidente de la Federación, con una asistencia proyectada de 30.000 a 40.000 personas.

Durante ese anuncio, Mancha Pineda afirmó que la gestión había conseguido la autorización del IPD para utilizar el recinto y un convenio con el Ministerio de Cultura, también atribuyó a la tercera vicepresidencia del Senado su participación en las coordinaciones institucionales para concretar la actividad.

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno deberá esclarecer las gestiones efectuadas y precisar por qué anunció el lanzamiento sin contar con todas las autorizaciones requeridas, así como informar sobre las medidas y próximos pasos para concretar la presentación de la festividad en la capital.