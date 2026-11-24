El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de amparo que presentó la Municipalidad Provincial de Pasco contra Volcan Compañía Minera y tres de sus subsidiarias por la contaminación con metales pesados en Cerro de Pasco, pese a que existen al menos 50 procedimientos administrativos sancionadores en los que, según EarthRights International (ERI), entidades como OEFA y ANA establecieron responsabilidades de las empresas.

La sentencia, emitida el 13 de noviembre y notificada recientemente a la Procuraduría Municipal, representa un revés para la acción judicial que impulsó el alcalde provincial Julio Rupay Malpartida el 28 de mayo de 2026 para exigir que las compañías reparen los daños ambientales y garanticen atención en salud a la población afectada.

La Municipalidad Provincial de Pasco apelará la decisión con el acompañamiento legal de EarthRights International, organización que cuestionó los argumentos del juzgado y sostuvo que el expediente contenía pruebas suficientes para resolver la controversia.

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Juez reconoce gravedad de contaminación

En su sentencia, el magistrado señala que la gravedad de la situación ambiental de Cerro de Pasco no está en discusión. Sin embargo, considera que la protección del derecho a un ambiente sano también corresponde a otras instancias del Estado, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Otro de sus argumentos es que el proceso de amparo no cuenta con una etapa probatoria suficiente para resolver un caso de contaminación minera, pues se requerirían peritajes e inspecciones judiciales que excederían la naturaleza de este mecanismo constitucional.

El juzgado también considera que existen otras vías legales para proteger los derechos a la salud, al ambiente sano y a la integridad personal de los habitantes de Cerro de Pasco.

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EarthRights International cuestionó esta interpretación y señaló que el expediente ya contenía informes científicos y resoluciones de entidades estatales que acreditaban la contaminación y la responsabilidad de las empresas vinculadas a Volcan.

Expediente incluye 50 procedimientos de OEFA y ANA

Uno de los principales argumentos de la organización que acompaña legalmente a la municipalidad es la existencia de al menos 50 procedimientos administrativos sancionadores en los que OEFA y ANA habrían establecido responsabilidades de las empresas mineras.

El expediente también reúne informes científicos y públicos elaborados por Source International, organización que ha investigado los impactos de la contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco.

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Para ERI, estas pruebas permitían que el juzgado evaluara la demanda sin necesidad de trasladar toda la controversia a otros procedimientos.

La organización también cuestionó que el magistrado considere que la demanda busca la generación de políticas públicas. Según ERI, la municipalidad solicitó medidas concretas para que Volcan asuma la reparación de los daños que le sean atribuibles mediante la restauración ambiental y la atención en salud de la población afectada.

Municipalidad exige reparación de daños ambientales

La demanda de amparo fue presentada el 28 de mayo de 2026 por la Municipalidad Provincial de Pasco contra Volcan Compañía Minera S.A.A. y tres empresas subsidiarias: Empresa Administradora Cerro S.A.C., Minera Paragsha S.A.C. y Óxidos de Pasco S.A.C.

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La acción judicial, que contó con la asesoría y el acompañamiento legal de EarthRights International, reunió 1,170 folios con informes científicos, documentación pública y antecedentes administrativos sobre la contaminación minera.

El caso también llegó a instancias internacionales. El 28 de octubre, diversos mecanismos especiales de Naciones Unidas se pronunciaron sobre el proceso judicial y señalaron que representaba una oportunidad para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos y reparen los impactos negativos que hayan causado o a los que hayan contribuido.

Tras conocer la sentencia, Itzel Silva, directora legal para Latinoamérica de EarthRights International, cuestionó que el juzgado haya evitado resolver un caso que calificó de emblemático por sus implicaciones ambientales y sanitarias.

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La Municipalidad Provincial de Pasco presentará la apelación en los próximos días.

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