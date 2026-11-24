Un colectivo de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales recorrió las calles de Huamanga para cuestionar la gestión del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, y reclamar atención a diversos problemas que, según sus integrantes, continúan sin respuesta. Entre sus principales preocupaciones señalaron el manejo de los recursos destinados al 2027 y las deficiencias en el servicio de agua potable en el sector de Mollepata.

Lucho Antonio Cuba Mendoza, uno de los participantes de la movilización, indicó que la protesta fue convocada por un colectivo ciudadano y que también reunió a organizaciones sociales de base. Durante sus declaraciones, cuestionó las decisiones de la actual administración regional y sostuvo que existe preocupación por la contratación de presupuestos para el próximo año, aunque no presentó documentos que acrediten un presunto riesgo para esos recursos. El manifestante también incluyó entre sus reclamos al alcalde de la provincia de Huamanga y a SEDA Ayacucho. Sobre esta última entidad, señaló que los pobladores de Mollepata afrontan problemas con el servicio de agua potable y anunció que los participantes de la movilización se unirían a los vecinos de ese sector para continuar con sus demandas. Cuba Mendoza afirmó que las organizaciones sociales solicitaron previamente reuniones con el gobernador y sus funcionarios, pero que no consiguieron ser atendidas. Por ese motivo, según explicó, decidieron trasladar sus reclamos a las calles. Sin embargo, durante la entrevista no precisó qué organizaciones participaron ni presentó cargos documentados o solicitudes que permitan verificar los pedidos de reunión. El reclamo por el presupuesto del próximo año se produce en un contexto en el que el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que asciende a 266 506 millones de soles. De ese total, 58 832 millones de soles corresponden a los gobiernos regionales de todo el país. Estos recursos financian gastos e inversiones de los gobiernos subnacionales, de acuerdo con la distribución establecida en la norma. En el ámbito regional, el Consejo Regional tiene entre sus funciones fiscalizar la gestión del gobernador y supervisar el cumplimiento de los planes y la ejecución presupuestal, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Este marco establece responsabilidades de control que también fueron objeto de cuestionamiento durante la movilización, pues Cuba Mendoza criticó la actuación de los consejeros regionales salientes. La protesta puso en agenda los cuestionamientos de un sector de ciudadanos contra las autoridades regionales y locales, así como los reclamos por el servicio de agua en Mollepata. Las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo presupuestal y la falta de atención de las autoridades corresponden a los manifestantes y requieren documentación y versiones de las entidades señaladas para establecer su alcance.

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