El alcalde electo de Arequipa, Manuel Vera Paredes, adelantó que su gestión impulsará una reorganización integral del transporte urbano y descartó continuar con el Sistema Integrado de Transporte (SIT) bajo el esquema actual. Según sostuvo, el modelo requiere una profunda modernización para responder al crecimiento de la ciudad y a los problemas de congestión que enfrenta la población.

En esa línea, también anunció que no respaldará el borrador del Plan de Desarrollo Metropolitano, al considerar que el documento no incorpora adecuadamente las rutas del SIT ni contempla nuevas vías para sectores que actualmente carecen de servicio de transporte público.

Propuesta apunta a reducir la sobreoferta de vehículos

Vera atribuyó parte de la crisis del transporte urbano al exceso de unidades de baja capacidad que circulan en la ciudad. Indicó que Arequipa no cuenta con grandes vías para absorber el incremento del parque automotor y cuestionó que muchas empresas operen con vehículos para 12 o 15 pasajeros.

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A su juicio, la ciudad debería apostar por unidades con capacidad para entre 40 y 60 usuarios. Con ello se reduciría el número de vehículos en circulación y se mejoraría la eficiencia del servicio.

Plan contempla tres etapas de intervención

Como parte de su propuesta, el alcalde electo planteó desarrollar una estrategia de tres fases. La primera estará orientada a mejorar el ordenamiento vial mediante la instalación de señalización vertical y horizontal, nueva semaforización y letreros informativos.

La segunda etapa contempla la elaboración de un nuevo proyecto de transporte con enfoque de largo plazo, que incluya la incorporación de buses modernos y la ejecución de infraestructura vial que permita elevar la calidad del servicio.

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Finalmente, señaló que una tercera fase podría incluir el desarrollo de un tren subterráneo, alternativa que, según afirmó, ya cuenta con expedientes técnicos.

Manuel Vera considera que el SIT quedó desfasado

Respecto al Sistema Integrado de Transporte, Vera señaló que el proyecto perdió vigencia frente a las necesidades actuales de la ciudad. Recordó que la etapa preoperativa se inició en 2019 y que estaba previsto avanzar hacia la fase operativa en 2021, aunque ello no llegó a concretarse.

“Así como está, tenemos que reorganizarlo, capacitarlo para que brinde un mejor servicio de lo que está”, manifestó. PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

No obstante, aclaró que una eventual reforma no implicaría el retiro inmediato de los actuales operadores. Explicó que los contratos vigentes se mantendrían de manera temporal mientras se diseña e implementa un nuevo modelo de transporte para Arequipa.

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