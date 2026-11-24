La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Azángaro recomendó a la población usar bloqueador solar, sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y beber agua constantemente para protegerse de la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.
Aconsejó utilizar protector solar con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, aplicándolo al menos 15 minutos antes de exponerse al sol y reaplicándolo cada dos horas o después de realizar actividades que provoquen sudoración.
También recomendó usar sombreros de ala ancha para proteger el rostro, las orejas y el cuello de los rayos solares, además de lentes con filtro UV para reducir la exposición directa de los ojos.
Otra medida importante es beber agua con frecuencia durante el día, incluso cuando no se tenga sed, porque una adecuada hidratación ayuda a prevenir la deshidratación y el agotamiento por calor.
Asimismo, la municipalidad pidió permanecer en lugares con sombra y evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos.
La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres recordó que estas medidas de prevención contribuyen a cuidar la salud y el bienestar de la población de Azángaro frente a los efectos de la exposición solar.