La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Azángaro recomendó a la población usar bloqueador solar, sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y beber agua constantemente para protegerse de la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Aconsejó utilizar protector solar con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, aplicándolo al menos 15 minutos antes de exponerse al sol y reaplicándolo cada dos horas o después de realizar actividades que provoquen sudoración.

También recomendó usar sombreros de ala ancha para proteger el rostro, las orejas y el cuello de los rayos solares, además de lentes con filtro UV para reducir la exposición directa de los ojos.

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Otra medida importante es beber agua con frecuencia durante el día, incluso cuando no se tenga sed, porque una adecuada hidratación ayuda a prevenir la deshidratación y el agotamiento por calor.

Asimismo, la municipalidad pidió permanecer en lugares con sombra y evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres recordó que estas medidas de prevención contribuyen a cuidar la salud y el bienestar de la población de Azángaro frente a los efectos de la exposición solar.