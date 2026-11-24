Taxistas de la empresa Turismo Juliaca 328000, junto con la asociación de maestros chamanes, mantienen por cuenta propia la vía de acceso al cerro Huaynarroque, en Juliaca, ante la falta de apoyo del municipio.

El representante de la empresa afirmó que, cuando acuden al municipio a pedir arreglos, «nunca nos hacen caso», y que el camino estaba en completo abandono, con huecos, desde la plataforma hasta la tercera curva.

Los afiliados y los maestros chamanes aportaron dinero para contratar una máquina, que raspa el terreno y nivela el piso con la misma tierra, porque los volqueteros no aceptaron llevar lastre, es decir el relleno para caminos, por lo accidentado de la vía.

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Dos unidades de la empresa sufrieron daños en los muelles, que son las piezas de suspensión del vehículo, por los huecos del camino, según el representante, y por eso los socios decidieron reunirse y mantener la vía hace unos días.

Los taxistas de la empresa Turismo Juliaca, conocida como 328000, transportan turistas y usuarios que llegan al cerro, razón por la que necesitan la vía en buen estado para trabajar con seguridad.

Los taxistas y los maestros chamanes continúan con la nivelación de los accesos al cerro Huaynarroque, una vía de rocas y tierra que, según el representante, no recibe mantenimiento de las autoridades.

Redacción: Rony Cuyo