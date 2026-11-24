La nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de la Municipalidad Provincial de San Román comenzará a atender desde la primera semana de diciembre, luego de su inauguración realizada ayer. La infraestructura, ubicada en la intersección del jirón Deustia con el jirón Zela, contará con oficinas administrativas y talleres ocupacionales destinados a fortalecer las habilidades de esta población.

La responsable de OMAPED, licenciada Margot Ruiz Apaza, informó que el traslado de las oficinas todavía se encuentra en proceso debido a los trámites administrativos y al desplazamiento de documentos y equipos logísticos. Una vez culminadas estas acciones, los usuarios podrán realizar sus gestiones en el nuevo local.

La infraestructura fue acondicionada para brindar atención accesible e incluye talleres ocupacionales de panadería y pastelería, cocina y gastronomía, así como artesanía y manualidades. También dispone de servicios higiénicos accesibles y un espacio de guardería para facilitar la participación de las personas con discapacidad en las actividades programadas.

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Mientras se concreta el traslado, la responsable indicó que los usuarios podrán acudir al módulo de atención e información de OMAPED, donde recibirán orientación sobre los procedimientos de inscripción al CONADIS y los requisitos para acceder al programa Contigo.

Con la nueva sede, la municipalidad busca concentrar los servicios administrativos y las actividades de capacitación en un espacio acondicionado para atender a las personas con discapacidad. La atención en las nuevas instalaciones comenzará una vez concluido el traslado previsto para los próximos días.