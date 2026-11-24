La nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de la Municipalidad Provincial de San Román comenzará a atender desde la primera semana de diciembre, luego de su inauguración realizada ayer. La infraestructura, ubicada en la intersección del jirón Deustia con el jirón Zela, contará con oficinas administrativas y talleres ocupacionales destinados a fortalecer las habilidades de esta población.
La responsable de OMAPED, licenciada Margot Ruiz Apaza, informó que el traslado de las oficinas todavía se encuentra en proceso debido a los trámites administrativos y al desplazamiento de documentos y equipos logísticos. Una vez culminadas estas acciones, los usuarios podrán realizar sus gestiones en el nuevo local.
La infraestructura fue acondicionada para brindar atención accesible e incluye talleres ocupacionales de panadería y pastelería, cocina y gastronomía, así como artesanía y manualidades. También dispone de servicios higiénicos accesibles y un espacio de guardería para facilitar la participación de las personas con discapacidad en las actividades programadas.
Mientras se concreta el traslado, la responsable indicó que los usuarios podrán acudir al módulo de atención e información de OMAPED, donde recibirán orientación sobre los procedimientos de inscripción al CONADIS y los requisitos para acceder al programa Contigo.
Con la nueva sede, la municipalidad busca concentrar los servicios administrativos y las actividades de capacitación en un espacio acondicionado para atender a las personas con discapacidad. La atención en las nuevas instalaciones comenzará una vez concluido el traslado previsto para los próximos días.