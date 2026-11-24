La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) San Román verificó, con participación del Jurado Electoral Especial (JEE) de San Román, el material electoral para la Segunda Elección Regional (SER) 2026, cuya jornada electoral será este domingo 6 de diciembre.

La verificación del material electoral, que busca garantizar la transparencia y la adecuada organización del proceso, fue fiscalizada por la coordinadora de Fiscalización del JEE de San Román, Luz Mamani Arapa, a quien se le pidió seleccionar las cajas que serían revisadas.

El material para los 114 locales de votación de la circunscripción de la ODPE San Román está completo, en buen estado y conforme a los protocolos establecidos, según se constató en este procedimiento.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Seis cajas revisadas, acta firmada y traslado progresivo

Para ello se eligieron seis cajas de material de sufragio, cada una con tres paquetes: dos para instalar la mesa y para el escrutinio (conteo de votos), y uno con útiles de escritorio como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para la huella dactilar.

Por su parte, la jefa de la ODPE San Román, Fiorella Jimenez Aguilar, indicó que, al terminar la verificación pública, ella y los representantes del JEE firmaron el Acta de Verificación del Material Electoral, que garantiza la seguridad del proceso electoral.

Luego, el material será trasladado desde la sede de la ODPE hacia los locales de votación habilitados en las provincias de Melgar, Lampa y San Román, de manera progresiva y priorizando los distritos y centros poblados más alejados, para garantizar su entrega oportuna.