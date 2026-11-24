Los comerciantes del mercado Micaela Bastidas de Juliaca vienen impulsando el mejoramiento de su infraestructura mediante un convenio con la Municipalidad Provincial de San Román, en el que asumen más del 50 % del presupuesto destinado a las intervenciones. Los trabajos responden a la necesidad de acondicionar los espacios de venta ante la temporada de lluvias y brindar mejores condiciones tanto a los vendedores como a los compradores.

Un representante de los comerciantes explicó que, como parte de estos trabajos, se viene acondicionando uno de los pabellones, donde los vendedores están elevando aproximadamente siete centímetros el nivel de sus puestos para evitar que el agua ingrese y perjudique sus mercaderías durante las precipitaciones. Para ello, los comerciantes contribuyen con materiales, principalmente bolsas de cemento, mientras que la municipalidad participa con maquinaria.

El dirigente señaló que estas mejoras fueron solicitadas por los propios comerciantes, quienes acordaron aportar recursos para hacer posible la intervención. Indicó que el convenio y los compromisos establecidos con la comuna provincial permiten desarrollar estos trabajos, que no podrían ejecutarse únicamente con el esfuerzo individual de los vendedores.

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La intervención comprende, por ahora, un solo pabellón, debido a que cada sector tiene características particulares. Otros grupos de comerciantes podrán solicitar posteriormente mejoras similares mediante los procedimientos correspondientes ante la municipalidad.

El representante también informó que el mercado registra alrededor de 910 arrendatarios, aunque estimó que unos 700 comerciantes desarrollan actividades de manera habitual. Mientras se ejecutan los trabajos, los vendedores continúan atendiendo al público y esperan que el acondicionamiento permita proteger sus productos y mejorar las condiciones de comercialización durante la temporada de lluvias.